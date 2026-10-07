Науковці НАН долучаються до відновлення водойм у Києві: які локації і як планують очищати

У Києві стартували роботи з екологічного відновлення п'яти різних водойм. Науковий супровід забезпечують фахівці Інституту гідробіології Національної академії наук (НАН) України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Основні цілі комплексного екологічного відновлення

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що комунальне підприємство "Плесо" розпочало комплексні роботи з екологічного відновлення п'яти водойм у різних районах Києва.

Науковий супровід проєкту забезпечують спеціалісти Інституту гідробіології НАН України.

"Роботи передбачають не лише внесення біопрепаратів, а й наукове дослідження стану водойм до та після проведення заходів", - пояснили українцям.

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Основні цілі запланованого комплексу робіт:

утримання та очищення водойм;

відновлення екологічних систем;

покращення органолептичних властивостей обраних об'єктів (зокрема прозорості, кольору та запаху води).

КП "Плесо" розпочало роботи з екологічного відновлення водойм (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Які водні об'єкти столиці вирішили відновлювати

До переліку водних об'єктів, які обрали для участі в проєкті, потрапили:

озеро Сонячне - в Дарницькому районі;

- в Дарницькому районі; озеро Берізка - в Дніпровському районі;

- в Дніпровському районі; затока Десенка річки Десенка - в Дніпровському районі;

річки Десенка - в Дніпровському районі; штучна водойма на вулиці Костянтина Данькевича ( кар'єр 3 ) - в Деснянському районі;

) - в Деснянському районі; штучна водойма Опечень-1 (Нижня водойма, озеро Йорданське) - в Оболонському районі.

До проєкту з відновлення водойм потрапили п'ять об'єктів (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Чому саме до проєкту залучили науковців НАН

"Для нас важливо, щоб робота з водоймами базувалася на розумінні їх фактичного екологічного стану", - повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Павло Іванов.

Саме тому, за його словами, до проведення заходів залучені науковці, які:

досліджують водойми та фіксують стан кожної з них до початку робіт;

проведуть повторні дослідження та оцінять ефективність передбачених заходів (після їх завершення).

"Це дасть змогу отримати дані про зміни, що відбулися, та оцінити ефективність проведених заходів", - пояснив посадовець.

Науковці НАН долучаються до відновлення водойм у Києві (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Як обирали водойми для екологічного відновлення

У КМДА розповіли, що вибір водойм - пов'язаний з їх різними характеристиками:

два об'єкти - це водойми закритого типу ( природні озера );

); третій об'єкт - затока з активною поверхневою рослинністю , замуленням і проявами цвітіння ціанобактерій;

, замуленням і проявами цвітіння ціанобактерій; ще дві водоймии - елементи системи водовідведення поверхневих вод (в які впадає та з яких витікає дощова вода).

"Таким чином, ефективність застосування біологічних засобів перевірятиметься на різних типах водних об'єктів. Від первинного дослідження - до оцінки результатів", - пояснили громадянам.

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Поетапний план екологічного відновлення водойм

У Департаменті КМДА розповіли, що всі роботи передбачають послідовне проведення досліджень і практичних заходів.

1-й етап - оцінка екологічного стану водойм.

Зазначається, що фахівці вже зібрали та проаналізували інформацію про стан водних об'єктів. Зокрема здійснили науковий відбір проб:

бентосу;

зоопланктону;

фітопланктону.

2-й етап - внесення біопрепаратів.

Уточнюється, що під час робіт застосовуються біологічні засоби для природного очищення та біодеструкції органічних забруднень водного середовища.

2-й етап - внесення біопрепаратів (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

3-й етап - повторна комплексна оцінка екологічного стану водойм.

Йдеться про те, що після проведення заходів експерти ще раз зберуть і проаналізують дані про стан водних об'єктів.

Це дозволить:

порівняти їх характеристики до та після внесення біопрепаратів;

оцінити отриманий результат.

3-й етап - повторна комплексна оцінка екологічного стану водойм (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

"Ми розглядаємо ці роботи як екологічний послідовний процес: спочатку потрібно визначити стан водойми, провести необхідні заходи і після цього перевірити результат", - наголосив керівник КП "Плесо" Андрій Вагін.

Він додав, що саме тому важливий контрольний етап досліджень.

"Він допоможе зрозуміти, як змінився стан конкретної водойми після проведення робіт", - підсумував очільник комунального підприємства.

Про результати, отримані в межах проєкту, повідомлять пізніше (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА зауважили, що про результати виконання робіт і дані контрольного наукового супроводу у КП "Плесо" повідомлять додатково.