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Чи можна пити воду з крана: пояснення "Київводоканалу" про ситуацію в столиці

17:06 12.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Чи можна пити воду з крана: пояснення "Київводоканалу" про ситуацію в столиці Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Під час воєнного стану в Україні ввели нові нормативи якості питної води, хоча регулярні ворожі обстріли суттєво ускладнюють її подачу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника генерального директора ПрАТ "АК "Київводоканал" Сергія Горкуценка в інтерв'ю "Економічній правді".

Чи можна насправді пити воду з-під крана

Спеціаліст розповів, що "на вході в будинок" воду можна пити "спокійно".

"Навіть не на вході, а на місці підключення будинку до мереж "Київводоканалу", - уточнив Горкуценко.

Проте в цілому воду з-під крана в будинках столиці, за його словами, краще не пити.

"У будинку, я б на Троєщині, мабуть, не ризикував", - визнав представник "Київводоканалу".

Він поставив також зустрічне питання: "Коли до вас у квартиру приходили останній раз і говорили - вибачте, у нас завтра буде промивка внутрішньобудинкової системи, просимо, щоб хтось був вдома і 12 годин не пийте воду з крана".

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Як спеціалісти промивають мережі біля будинків

Горкуценко повідомив, що "Київводоканал" користується регламентом, який його перевіряє.

"Якщо в регламенті є промивка мереж біля вашого будинку, вона буде. Незалежно від того, є люди чи немає", - констатував експерт.

Він уточнив, що це відбувається "в основному вночі":

  • в мережі додається певна кількість реагентів;
  • закривається подача води;
  • під тиском вимиваються всі відкладення, які там можуть бути.

"Це - ще одне болюче питання... Ми всі говоримо про європейську якість... А коли ми прийшли в НКРЕКП і сказали, що хочемо перейти на більш якісні, але дорожчі реагенти, нам сказали - ви що з ума зійшли? Ми будемо приймати найдешевші реагенти, але щоб ваша вода була в нормативці", - поділився Горкуценко.

Він повідомив також, що "по всій країні під час воєнного стану були введені нові нормативи якості питної води".

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Чи може Київ залишитись без води

Спеціаліст розповів, що коли "Київводоканал" виконує "ремонтні роботи згідно з регламентом", то надає водовоз, який привозить питну воду.

Проте з огляду на теперішню інтенсивність ворожих обстрілів сказати, "коли в Києві не буде води" - складно.

"Зараз ситуація дуже погіршилася, тому що змінилась тактика москалів. Ми ж не тільки подаємо воду, ми її відводимо", - нагадав Горкуценко.

Він уточнив, що "в пріоритеті - зробити все, щоб відводити стоки".

Адже якщо не буде каналізації - "через три дні буде епідеміологічна катастрофа", тому що ніхто не припинить нею користуватися.

"Як буде з подачею води в квартири? Не знаю, от чесно кажу... Можливо, у крані - швидше не буде, ніж буде. Але те, що вода для пиття буде підвозитися і вона буде, це я вам гарантую", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про критичну ситуацію з водою в річках на початку осені.

Крім того, ми пояснювали, чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою для населення.

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