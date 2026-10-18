Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення
Різні синоптичні процеси можуть як посилювати забруднення повітря, так і допомагати "очищати" атмосферу. Особливо відчутні такі процеси у містах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на статтю, підготовлену фахівцями Запорізького обласного центру з гідрометеорології.
Як на забруднення повітря впливає погода
Українцям розповіли, що на накопичення та розповсюдження забруднювачів впливають різні синоптичні процеси:
- стан атмосфери;
- рух повітряних мас;
- атмосферний тиск.
Саме вони є головним чинником, який визначає:
- чи розсіються викиди міських підприємств і транспорту;
- чи будуть вони накопичуватись у повітрі до небезпечних концентрацій.
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Які чинники сприяють накопиченню забруднювачів
Серед чинників, які сприяють накопиченню забруднювачів у повітрі, згадуються такі:
- антициклони - низхідні потоки повітря в центрі антициклону притискають забруднення до землі;
- штиль - відсутність вітру унеможливлює горизонтальне перенесення шкідливих речовин;
- температурна інверсія - явище, коли тепле повітря розташовується над холодним приземним шаром.
"Цей теплий шар діє як "кришка", яка блокує вертикальне перемішування повітря та замикає смог біля поверхні землі", - пояснили спеціалісти.
Ще один чинник - застійні тумани - коли краплі води в тумані розчиняють токсичні гази (наприклад, діоксид сірки).
"Це призводить до утворення небезпечних кислотних аерозолів та утримує пил у приземному шарі", - додали в обласному центрі з гідрометеорології.
Які чинники сприяють очищенню повітря
За даними експертів, інші чинники - навпаки - сприяють очищенню повітря, тобто розповсюдженню забруднювачів.
Йдеться, зокрема, про циклони та атмосферні фронти, які створюють сильні висхідні потоки повітря - вони піднімають забруднювачі у верхні шари атмосфери.
"Це руйнує приземні зони високої концентрації токсинів", - пояснили українцям.
Інша "підгрупа" чинників - швидкість і напрямок вітру.
В облцентрі з гідрометеорології уточнили, що вітер зі швидкістю понад 4-5 м/с - вже переносить викиди за межі міста.
Тим часом напрямок вітру - визначає, які саме райони (підвітряні) опиняться "під ударом шлейфу промислових зон".
Крім того, на якість повітря впливають різні атмосферні опади.
Так, інтенсивний дощ або сніг:
- буквально вимивають тверді частинки (PM2.5, PM10);
- абсорбують гази з повітря.
"Це - процес природного вологого очищення атмосфери", - повідомили фахівці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, чи загрожують Україні пилові бурі та чим шкодять лісу окопи.
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