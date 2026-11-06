Як погода в жовтні вплинула на рівень води в річках України: пояснення УкрГМЦ
Погода в Україні в жовтні принесла місцями відчутні опади. Проте дощі поповнили водні запаси лише частково, тож на деяких річках гідрологічна ситуація залишалась складною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Що було з температурою повітря у жовтні
За даними експертів, впродовж жовтня 2026 року середня за місяць температура повітря була:
- на більшій частині території країни та по водозборах річок - на 2-4°C вищою за кліматичну норму;
- у Карпатському регіоні - на 1-2°C вищою за кліматичну норму;
- у гірській частині - близькою до норми.
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В яких областях випало найменше опадів
В УкрГМЦ розповіли, що менше за норму та близько до неї дощів випало:
- на Закарпатті;
- у басейні Дністра - у Львівській області;
- на водозборі Західного Бугу та притоках Прип'яті - у Волинській і Рівненській областях;
- на нижніх ділянках її приток - у Житомирській області;
- на лівобережних притоках суббасейну Середнього Дніпра - у Черкаській і Кіровоградській областях;
- на водозборі Десни (без притоки Сейм);
- на верхніх ділянках річки Удай (притока Середнього Дніпра) - у Чернігівській області.
"На решті території країни за кількістю опадів - випало більше за норму", - констатували спеціалісти.
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Як дощі вплинули на водність українських річок
Згідно з інформацією УкрГМЦ, дощі впродовж жовтня 2026 року випадали нерівномірно:
- як по території;
- так і за часом.
Така ситуація з опадами сприяла утворенню кількох хвиль підвищень рівнів води:
- на малих річках;
- на верхніх ділянках основних річок.
"За таких умов, водність більшості річок країни не суттєво, але збільшилася", - повідомили експерти.
Зазначається також, що на великих річках відбулася зміна гідрологічного режиму - з маловираженою тенденцією до підвищення.
"За винятком української ділянки Дунаю, Сули (притока Середнього Дніпра) та бічного припливу до Кременчуцького водосховища", - уточнили в УкрГМЦ.
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Де рівень води був нижче екологічної норми
Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):
- на притоці Прип'яті - річці Уборть (пост Рудня-Іванівська - 90%);
- на Південному Бузі (пост Тростянчик - 41%);
- на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл - 85%).
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На яких річках спостерігалась відсутність стоку
Відсутність стоку впродовж жовтня 2026 року спостерігалась, за даними УкрГМЦ:
- на притоках Західного Бугу - річках Рата, Свиня, Солокія;
- на верхній ділянці Прип'яті - у створі гідрологічного поста Річиця;
- на її притоках - річках Вижівка, Турія, Стохід, Вирка;
- на притоках Середнього та Нижнього Дніпра - річках Гуйва, Ірпінь, Недра, Супій, Вільшанка, Серебрянка, Мала Терса, Кільчень, Мокра Сура;
- у верхів'ї річок Тетерів, Оріль, Самара.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на річках у чотирьох областях критично мало води - де УкрГМЦ оголосив найвищий рівень небезпеки до середини листопада.
Крім того, у Держводагентстві пояснили, чи може маловоддя стати довгостроковою проблемою.
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