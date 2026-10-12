Чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою: пояснення Держводагентства
Впродовж останніх місяців маловоддя фіксують на багатьох річках України. На окремих ділянках через це навіть вводили тимчасові обмеження.
Про це розповіли у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна спеціалісти Державного агентства водних ресурсів України.
Чи загрожує маловоддя на річках водопостачанню
В цілому, за даними експертів, маловоддя на різних річках України "не означає, що дефіцит води автоматично виникне для всіх водокористувачів".
Це пояснюється тим, що у разі погіршення ситуації Держводагентство встановлює тимчасові обмеження щодо водопостачання.
"У червні-вересні 2026 року ми тимчасово обмежували права водокористувачів задля недопущення надмірного вилучення води з поверхневих об'єктів", - розповіли громадянам.
Українцям нагадали, що ризик дефіциту води залежить не стільки від розташування населених пунктів, скільки від того:
- з якого водного басейну вони отримують воду;
- як вони використовують водні ресурси.
"Найбільш чутливими до тривалого зниження водності є системи, які залежать від поверхневих вод - річок та водосховищ", - констатували в Держводагентстві.
При цьому важливим залишається питання організації альтернативних схем питного водопостачання, яке належить до компетенції:
- місцевого самоврядування;
- підприємств водопостачання;
- інших уповноважених на це суб'єктів.
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Чи можна спрогнозувати дефіцит води в Україні
Щоб говорити про ті чи інші ймовірні сценарії щодо водності річок та водопостачання, необхідно мати довгострокові прогнози Українського гідрометеорологічного центру:
- як синоптичної ситуації;
- так і гідрологічної.
Адже "зміни клімату впливають на характер і розподіл опадів, що зумовлює нові тенденції у водному режимі регіону".
"Їх немає", - повідомили у Держводагентстві.
Інша проблема полягає в тому, що "водна інфраструктура - в зоні ризику ворожих атак".
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Як саме впливає на водність українських річок погода
Якщо говорити про останні місяці, то маловоддя було зафіксоване:
- на річці Прип'ять та її притоках (річках Стир, Стохід, Горинь, Случ, Уборть);
- на річках суббасейну Середнього Дніпра (Ворскла, Трубіж, Рось, Сула, Удай);
- на Західному Бузі;
- на Південному Бузі;
- на Дністрі та його притоках (Стрій, Сірет);
- на річках Закарпаття (Латориця, Уж).
При цьому в Держводагентстві зауважили, що "низька водність для Карпатського регіону є нетиповим явищем, яке виникає дедалі частіше".
Українцям розповіли, що традиційно цей регіон характеризується:
- частими паводками;
- надлишком водних ресурсів.
Проте зміна клімату "є одним із факторів, що впливає на водний режим України":
- опади змінюють свій характер та розподіл;
- змінюється температурний режим;
- змінюється тривалість періодів низької водності та маловоддя.
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Чи може обміління річок стати довгостроковою проблемою
"Говорити про постійний дефіцит води для всієї України - некоректно", - повідомили у Держводагентстві.
Це пояснюється тим, що в цілому водозабезпеченість:
- відрізняється за басейнами та регіонами;
- залежить від гідрометеорологічних умов.
Водночас спеціалісти визнали, що "повторюваність періодів маловоддя підвищує потребу в адаптації системи управління водними ресурсами до змін клімату".
Йдеться, зокрема, про:
- підвищення ефективності використання води;
- зменшення втрат;
- розвиток повторного та оборотного водопостачання;
- належне планування водокористування;
- врахування кліматичних ризиків.
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Що відомо про Плани управління річковими басейнами
Важливими інструментами для покращення ситуації з водою в Україні є Плани управління річковими басейнами.
"У 2024-му уряд затвердив перший цикл ПУРБ, які визначають основні водно-екологічні проблеми, цілі та заходи, необхідні для досягнення доброго стану вод", - розповіли громадянам.
Уточнюється, що до основних проблем належать:
- забруднення поверхневих вод органічними, біогенними та небезпечними речовинами;
- гідроморфологічні зміни;
- зміна клімату;
- вплив воєнних дій.
Насамкінець у Держводагентстві повідомили, що важливим також є:
- розвиток природоорієнтованих рішень;
- збереження та відновлення територій, здатних утримувати воду;
- міжсекторальна взаємодія у сфері управління водними ресурсами.
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