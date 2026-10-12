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Чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою: пояснення Держводагентства

11:56 12.10.2026 Пн
4 хв
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою: пояснення Держводагентства Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Впродовж останніх місяців маловоддя фіксують на багатьох річках України. На окремих ділянках через це навіть вводили тимчасові обмеження.

Про це розповіли у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна спеціалісти Державного агентства водних ресурсів України.

Чи загрожує маловоддя на річках водопостачанню

В цілому, за даними експертів, маловоддя на різних річках України "не означає, що дефіцит води автоматично виникне для всіх водокористувачів".

Це пояснюється тим, що у разі погіршення ситуації Держводагентство встановлює тимчасові обмеження щодо водопостачання.

"У червні-вересні 2026 року ми тимчасово обмежували права водокористувачів задля недопущення надмірного вилучення води з поверхневих об'єктів", - розповіли громадянам.

Українцям нагадали, що ризик дефіциту води залежить не стільки від розташування населених пунктів, скільки від того:

  • з якого водного басейну вони отримують воду;
  • як вони використовують водні ресурси.

"Найбільш чутливими до тривалого зниження водності є системи, які залежать від поверхневих вод - річок та водосховищ", - констатували в Держводагентстві.

При цьому важливим залишається питання організації альтернативних схем питного водопостачання, яке належить до компетенції:

  • місцевого самоврядування;
  • підприємств водопостачання;
  • інших уповноважених на це суб'єктів.

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Чи можна спрогнозувати дефіцит води в Україні

Щоб говорити про ті чи інші ймовірні сценарії щодо водності річок та водопостачання, необхідно мати довгострокові прогнози Українського гідрометеорологічного центру:

  • як синоптичної ситуації;
  • так і гідрологічної.

Адже "зміни клімату впливають на характер і розподіл опадів, що зумовлює нові тенденції у водному режимі регіону".

"Їх немає", - повідомили у Держводагентстві.

Інша проблема полягає в тому, що "водна інфраструктура - в зоні ризику ворожих атак".

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Як саме впливає на водність українських річок погода

Якщо говорити про останні місяці, то маловоддя було зафіксоване:

  • на річці Прип'ять та її притоках (річках Стир, Стохід, Горинь, Случ, Уборть);
  • на річках суббасейну Середнього Дніпра (Ворскла, Трубіж, Рось, Сула, Удай);
  • на Західному Бузі;
  • на Південному Бузі;
  • на Дністрі та його притоках (Стрій, Сірет);
  • на річках Закарпаття (Латориця, Уж).

При цьому в Держводагентстві зауважили, що "низька водність для Карпатського регіону є нетиповим явищем, яке виникає дедалі частіше".

Українцям розповіли, що традиційно цей регіон характеризується:

  • частими паводками;
  • надлишком водних ресурсів.

Проте зміна клімату "є одним із факторів, що впливає на водний режим України":

  • опади змінюють свій характер та розподіл;
  • змінюється температурний режим;
  • змінюється тривалість періодів низької водності та маловоддя.

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Чи може обміління річок стати довгостроковою проблемою

"Говорити про постійний дефіцит води для всієї України - некоректно", - повідомили у Держводагентстві.

Це пояснюється тим, що в цілому водозабезпеченість:

  • відрізняється за басейнами та регіонами;
  • залежить від гідрометеорологічних умов.

Водночас спеціалісти визнали, що "повторюваність періодів маловоддя підвищує потребу в адаптації системи управління водними ресурсами до змін клімату".

Йдеться, зокрема, про:

  • підвищення ефективності використання води;
  • зменшення втрат;
  • розвиток повторного та оборотного водопостачання;
  • належне планування водокористування;
  • врахування кліматичних ризиків.

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Що відомо про Плани управління річковими басейнами

Важливими інструментами для покращення ситуації з водою в Україні є Плани управління річковими басейнами.

"У 2024-му уряд затвердив перший цикл ПУРБ, які визначають основні водно-екологічні проблеми, цілі та заходи, необхідні для досягнення доброго стану вод", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що до основних проблем належать:

  • забруднення поверхневих вод органічними, біогенними та небезпечними речовинами;
  • гідроморфологічні зміни;
  • зміна клімату;
  • вплив воєнних дій.

Насамкінець у Держводагентстві повідомили, що важливим також є:

  • розвиток природоорієнтованих рішень;
  • збереження та відновлення територій, здатних утримувати воду;
  • міжсекторальна взаємодія у сфері управління водними ресурсами.

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