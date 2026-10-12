Чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою: пояснення Держводагентства

Впродовж останніх місяців маловоддя фіксують на багатьох річках України. На окремих ділянках через це навіть вводили тимчасові обмеження.

Про це розповіли у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна спеціалісти Державного агентства водних ресурсів України.

Чи загрожує маловоддя на річках водопостачанню

В цілому, за даними експертів, маловоддя на різних річках України "не означає, що дефіцит води автоматично виникне для всіх водокористувачів".

Це пояснюється тим, що у разі погіршення ситуації Держводагентство встановлює тимчасові обмеження щодо водопостачання.

"У червні-вересні 2026 року ми тимчасово обмежували права водокористувачів задля недопущення надмірного вилучення води з поверхневих об'єктів", - розповіли громадянам.

Українцям нагадали, що ризик дефіциту води залежить не стільки від розташування населених пунктів, скільки від того:

з якого водного басейну вони отримують воду;

як вони використовують водні ресурси.

"Найбільш чутливими до тривалого зниження водності є системи, які залежать від поверхневих вод - річок та водосховищ", - констатували в Держводагентстві.

При цьому важливим залишається питання організації альтернативних схем питного водопостачання, яке належить до компетенції:

місцевого самоврядування;

підприємств водопостачання;

інших уповноважених на це суб'єктів.

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Чи можна спрогнозувати дефіцит води в Україні

Щоб говорити про ті чи інші ймовірні сценарії щодо водності річок та водопостачання, необхідно мати довгострокові прогнози Українського гідрометеорологічного центру:

як синоптичної ситуації;

так і гідрологічної.

Адже "зміни клімату впливають на характер і розподіл опадів, що зумовлює нові тенденції у водному режимі регіону".

"Їх немає", - повідомили у Держводагентстві.

Інша проблема полягає в тому, що "водна інфраструктура - в зоні ризику ворожих атак".

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Як саме впливає на водність українських річок погода

Якщо говорити про останні місяці, то маловоддя було зафіксоване:

на річці Прип'ять та її притоках (річках Стир, Стохід, Горинь, Случ, Уборть);

на річках суббасейну Середнього Дніпра (Ворскла, Трубіж, Рось, Сула, Удай);

на Західному Бузі;

на Південному Бузі;

на Дністрі та його притоках (Стрій, Сірет);

на річках Закарпаття (Латориця, Уж).

При цьому в Держводагентстві зауважили, що "низька водність для Карпатського регіону є нетиповим явищем, яке виникає дедалі частіше".

Українцям розповіли, що традиційно цей регіон характеризується:

частими паводками;

надлишком водних ресурсів.

Проте зміна клімату "є одним із факторів, що впливає на водний режим України":

опади змінюють свій характер та розподіл;

змінюється температурний режим;

змінюється тривалість періодів низької водності та маловоддя.

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Чи може обміління річок стати довгостроковою проблемою

"Говорити про постійний дефіцит води для всієї України - некоректно", - повідомили у Держводагентстві.

Це пояснюється тим, що в цілому водозабезпеченість:

відрізняється за басейнами та регіонами;

залежить від гідрометеорологічних умов.

Водночас спеціалісти визнали, що "повторюваність періодів маловоддя підвищує потребу в адаптації системи управління водними ресурсами до змін клімату".

Йдеться, зокрема, про:

підвищення ефективності використання води;

зменшення втрат;

розвиток повторного та оборотного водопостачання;

належне планування водокористування;

врахування кліматичних ризиків.

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Що відомо про Плани управління річковими басейнами

Важливими інструментами для покращення ситуації з водою в Україні є Плани управління річковими басейнами.

"У 2024-му уряд затвердив перший цикл ПУРБ, які визначають основні водно-екологічні проблеми, цілі та заходи, необхідні для досягнення доброго стану вод", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що до основних проблем належать:

забруднення поверхневих вод органічними, біогенними та небезпечними речовинами;

гідроморфологічні зміни;

зміна клімату;

вплив воєнних дій.

Насамкінець у Держводагентстві повідомили, що важливим також є: