Дощі можуть спричинити затоплення: як зміниться погода в Україні 19 листопада
Погода в Україні 19 листопада принесе дощі у більшість областей, в окремих локаціях паводки можуть спричинити локальні підтоплення. Найхолодніше буде у Карпатах, найтепліше - на півдні.
Докладніше про прогноз синоптиків на четвер, а також попередження про небезпечні гідрологічні явища й зміну гідрологічної ситуації, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де прогнозують помірні та значні дощі
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на синоптичну ситуацію в Україні впродовж четверга (19 листопада) впливатимуть атмосферні фронти, які будуть переміщуватись у східному напрямку.
В цілому погода очікується хмарна, з проясненнями. Із опадами різної інтенсивності.
Помірні дощі ймовірні:
- вночі - по Україні;
- вдень - на Лівобережжі та Закарпатті.
У Карпатах:
- вночі - помірні дощі та мокрий сніг;
- вдень - невеликий дощ.
На сході та південному сході країни - місцями значні дощі.
На решті території - без опадів.
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Де опади можуть спричинити затоплення
Спеціалісти УкрГМЦ опублікували також попередження:
- про небезпечні гідрологічні явища (проходження максимального рівня води);
- про зміну гідрологічної ситуації в окремих локаціях.
Так, проходження максимального рiвня дощового паводку очікується у другiй половинi доби 18 листопада:
- на річці Боржава - біля села Верхні Ремети Закарпатської області;
- висотою 530-580 см над нулем поста (рівень води станом на 8 годину 18 листопада становив 450 см);
- із частковим затопленням автодороги на ділянці "село Великі Ком'яти - село Шаланки";
- із частковим затопленням сільськогосподарських угідь окремих сіл Берегівського району Закарпатської області - Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком'яти.
"II рiвень небезпеки - помаранчевий", - наголосили в УкрГМЦ.
Крім того, у другій половині доби 18 та 19 листопада - внаслідок добiгання невисокої паводкової хвилi - очiкуються підвищення рiвнiв води (на 0,2 - 0,7 м) на дiлянцi річки Прут "Коломия - державний кордон".
"Без загрози негативних наслiдкiв", - уточнили експерти.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища та зміну гідрологічної ситуації (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від вітру й температури повітря
Тиск впродовж 19 листопада, за даними УкрГМЦ, зазнаватиме коливань. Вологість повітря - залишатиметься високою.
Вітер переважатиме західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
У західних областях - місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.
Синоптики розповіли, що прогнозований вітер "нестиме тепле повітря".
В цілому температура повітря по Україні очікується така:
- вночі +2...+8°C;
- вдень +8...+13°C.
Тепліше буде, "як зазвичай", на півдні:
- вночі +7...+12°C;
- вдень +11...+16°C.
Тим часом у Карпатах - прохолодніше:
- вночі - близько 0°C;
- вдень +2...+7°C.
Особливості погоди в Україні 19 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
Що буде з погодою у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погоду 19 листопада прогнозують також хмарну, з проясненнями:
- вночі - помірний дощ;
- вдень - без опадів.
Вітер - західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +5...+7°С;
- по області +2...+7°С.
Температура повітря у четвер вдень:
- у Києві +10...+12°С;
- по області +8...+13°С.
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