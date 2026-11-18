Погода в Україні 19 листопада принесе дощі у більшість областей, в окремих локаціях паводки можуть спричинити локальні підтоплення. Найхолодніше буде у Карпатах, найтепліше - на півдні.

Докладніше про прогноз синоптиків на четвер, а також попередження про небезпечні гідрологічні явища й зміну гідрологічної ситуації, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

По території міста Києва та Київської області погоду 19 листопада прогнозують також хмарну, з проясненнями:

Тим часом у Карпатах - прохолодніше :

Тепліше буде, "як зазвичай", на півдні :

В цілому температура повітря по Україні очікується така:

У західних областях - місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с .

Вітер переважатиме західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища та зміну гідрологічної ситуації (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, у другій половині доби 18 та 19 листопада - внаслідок добiгання невисокої паводкової хвилi - очiкуються підвищення рiвнiв води (на 0,2 - 0,7 м) на дiлянцi річки Прут "Коломия - державний кордон".

Так, проходження максимального рiвня дощового паводку очікується у другiй половинi доби 18 листопада:

На решті території - без опадів.

На сході та південному сході країни - місцями значні дощі .

В цілому погода очікується хмарна, з проясненнями. Із опадами різної інтенсивності.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на синоптичну ситуацію в Україні впродовж четверга (19 листопада) впливатимуть атмосферні фронти, які будуть переміщуватись у східному напрямку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

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