В первой половине ноября дефицит воды удерживался на большинстве украинских рек. На отдельных артериях специалисты зафиксировали даже отсутствие стока, что критично для экосистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Специалисты следят за состоянием рек и выполняют оценку их водности в створах действующих гидрологических постов для того, чтобы оценивать наступление (вероятность наступления) маловодья - гидрологической засухи.
Ведь гидрологический режим основных водных артерий влияет:
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Средние расходы воды той или иной реки специалисты оценивают в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
Именно оно определяет критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья:
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Сообщается, что недавно Украинский гидрометеорологический центр выполнил оперативную оценку водности основных рек Украины за 15 дней ноября 2026 года (в створах действующих гидрологических постов).
Больше нормы водность отмечалась:
Тем временем близкой к норме (87-112%) водность наблюдалась:
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Меньше нормы (51-76%) водность в течение первой половины ноября отмечалась:
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Значительно меньшая нормы (32-49%) водность в течение первых 15 дней ноября наблюдалась:
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Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность отмечалась:
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В течение первой половины ноября маловодье удерживалось (по основному критерию оценки):
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По вспомогательному критерию эксперты сравнили текущий уровень воды рек со средними многолетними показателями самого маловодного месяца.
Оказалось, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:
На остальных реках (гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения), месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года.
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Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):
Это, по словам специалистов, "критично для функционирования экосистем рек".
Между тем отсутствие стока - стоячая вода - наблюдалось:
Напомним, ранее мы рассказывали, что дожди в Украине могут вызвать затопления (какую погоду спрогнозировали синоптики на 19 ноября).
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.
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