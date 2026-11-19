Почему важно следить за водностью основных рек

Специалисты следят за состоянием рек и выполняют оценку их водности в створах действующих гидрологических постов для того, чтобы оценивать наступление (вероятность наступления) маловодья - гидрологической засухи.

Ведь гидрологический режим основных водных артерий влияет:

на работу водозависимых секторов экономики;

на водообеспечение населения Украины.

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Как именно специалисты оценивают водность рек

Средние расходы воды той или иной реки специалисты оценивают в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

Именно оно определяет критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья:

и основные;

и вспомогательные.

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Где в первой половине ноября воды было больше всего

Сообщается, что недавно Украинский гидрометеорологический центр выполнил оперативную оценку водности основных рек Украины за 15 дней ноября 2026 года (в створах действующих гидрологических постов).

Больше нормы водность отмечалась:

на реке Ингулец (пост Кривой Рог) - 279%;

на реке Ингул (пост Кропивницкий) - 129 %.

Тем временем близкой к норме (87-112%) водность наблюдалась:

на реке Северский Донец (пост Изюм);

на реке Сейм (пост Мутин);

на реке Псел (пост Сумы);

на реке Сирет (пост Сторожинец);

на реке Прут (пост Черновцы).

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На каких реках водность оказалась меньше нормы

Меньше нормы (51-76%) водность в течение первой половины ноября отмечалась:

на реке Днепр (пост Неданчичи);

на реке Горынь (пост Ямполь);

на реке Десна (посты Разлеты, Чернигов);

по боковому притоку в Каменское водохранилище;

на реке Рось (пост Фесюры);

на реке Псел (пост Гадяч);

на реке Ворскла (пост Чернеччина);

на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);

на его притоке - реке Уды (пост Безлюдовка);

на реке Западный Буг (пост Каменка-Бугская);

на притоке Днестра - реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);

на реке Тиса (пост Рахов).

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Где наблюдалась значительно меньшая нормы водность

Значительно меньшая нормы (32-49%) водность в течение первых 15 дней ноября наблюдалась:

на приустьевом участке Припяти;

на ее притоках - реках Горынь (посты Оженин, Деражное) и Стырь (пост Луцк);

по общему притоку воды в Киевское водохранилище;

на реке Десна (пост Летки);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Иванков), Псел (пост Запсилье), Ворскла (пост Кобеляки);

на притоке суббассейна Нижнего Днепра - реке Самара (пост Кочережки);

по боковому притоку в Днепровское водохранилище;

на реке Днестр (посты Самбор, Галич, Залещики);

по общему притоку в Днестровское водохранилище;

на реке Южный Буг (посты Подгорье, Александровка);

на реке Тиса (пост Вилок);

на реке Латорица (пост Мукачево);

на реке Уж (пост Ужгород);

на украинском участке Дуная (посты Рени, Измаил).

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Где ситуация была близка к критериям маловодья

Близкой к критериям маловодья (21-29%) водность отмечалась:

на притоках Припяти - реках Уборть (пост Рудня Ивановская), Стырь (пост Млынок), Случь (пост Сарны);

на реке Тетерев (пост Житомир);

на реке Орель (пост Царичанка);

на реке Южный Буг (посты Пироговцы, Селище);

на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод);

на реке Западный Буг (пост Литовеж).

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На каких реках маловодье удерживалось

В течение первой половины ноября маловодье удерживалось (по основному критерию оценки):

на реке Припять (пост Любязь - 11%);

на притоках Припяти - реках Стоход (пост Любешов - 8%), Случь (пост Звягель - 15%), Уборть (пост Перга - 11%);

по боковому притоку в Кременчугское водохранилище - 12%;

на реках суббассейна Среднего Днепра - Ирша (пост Украинка - 20%), Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 13%), Трубеж (пост Переяслав - 11%), Сула (пост Ромны - 13% и пост Лубны - 11%), Удай (пост Прилуки - 6%);

на реке Южный Буг (пост Тростянчик - 11%).

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Где уровень воды соответствовал норме самого маловодного месяца

По вспомогательному критерию эксперты сравнили текущий уровень воды рек со средними многолетними показателями самого маловодного месяца.

Оказалось, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:

на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала "Днепр - Ингулец");

на участке Северского Донца "Змиев - Изюм";

на реке Десна (посты Разлеты, Чернигов);

на реке Рось (пост Фесюры);

на реке Псел (возле Сум, Гадяча, Запсилья);

на реке Ворскла (пост Чернеччина);

на реке Сейм (возле Мутиного);

на реке Сирет (возле Сторожинца);

на реке Ингул (возле Кропивницкого).

На остальных реках (гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения), месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года.

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Где в Украине гидрологическая ситуация - самая сложная

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась (в % от значения экологического расхода):

на Южном Буге (пост Тростянчик - 77%);

на украинском участке Дуная (пост Измаил - 97%).

Это, по словам специалистов, "критично для функционирования экосистем рек".

Между тем отсутствие стока - стоячая вода - наблюдалось: