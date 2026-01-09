Генсек НАТО обговорив з Рубіо Арктику та ситуацію в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та державний секретар США Марко Рубіо 9 січня провели розмову, під час якої обговорювали ситуацію в Арктиці та допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби генсека НАТО.