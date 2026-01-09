Генсек НАТО обсудил с Рубио Арктику и ситуацию в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и государственный секретарь США Марко Рубио 9 января провели разговор, во время которого обсуждали ситуацию в Арктике и помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы генсека НАТО.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио о важности Арктики для нашей общей безопасности и о том, как НАТО работает над усилением наших возможностей на Крайнем Севере", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили "текущие усилия под руководством США, направленные на справедливое и длительное прекращение войны против Украины". Однако никаких подробностей переговоров пресс-служба НАТО не сообщила.
Удар "Орешником" по Львовской области: что известно
В ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Перед атакой мониторинговые каналы написали, что была зафиксирована необычная активность на ракетном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.
Утром 9 января россияне подтвердили запуск баллистической ракеты на Львов и объяснили теракт фейковой вымышленной пропагандистами РФ "атакой на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина. А позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне запустили по Львовщине "Орешник".
Уже днем 9 января Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты. Польша отследила вражескую ракету - поскольку Украина заранее знала о возможном пуске и предупредила партнеров. А по данным СМИ, ракетный удар нанес незначительные повреждения цеху госпредприятия на Львовщине.
