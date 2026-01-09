Генсек НАТО обсудил с Рубио Арктику и ситуацию в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и государственный секретарь США Марко Рубио 9 января провели разговор, во время которого обсуждали ситуацию в Арктике и помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы генсека НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио о важности Арктики для нашей общей безопасности и о том, как НАТО работает над усилением наших возможностей на Крайнем Севере", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили "текущие усилия под руководством США, направленные на справедливое и длительное прекращение войны против Украины". Однако никаких подробностей переговоров пресс-служба НАТО не сообщила.