Генсек НАТО обсудил с Рубио Арктику и ситуацию в Украине

США, НАТО, Пятница 09 января 2026 21:16
Генсек НАТО обсудил с Рубио Арктику и ситуацию в Украине Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и государственный секретарь США Марко Рубио 9 января провели разговор, во время которого обсуждали ситуацию в Арктике и помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы генсека НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио о важности Арктики для нашей общей безопасности и о том, как НАТО работает над усилением наших возможностей на Крайнем Севере", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили "текущие усилия под руководством США, направленные на справедливое и длительное прекращение войны против Украины". Однако никаких подробностей переговоров пресс-служба НАТО не сообщила.

Удар "Орешником" по Львовской области: что известно

В ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Перед атакой мониторинговые каналы написали, что была зафиксирована необычная активность на ракетном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Утром 9 января россияне подтвердили запуск баллистической ракеты на Львов и объяснили теракт фейковой вымышленной пропагандистами РФ "атакой на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина. А позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне запустили по Львовщине "Орешник".

Уже днем 9 января Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты. Польша отследила вражескую ракету - поскольку Украина заранее знала о возможном пуске и предупредила партнеров. А по данным СМИ, ракетный удар нанес незначительные повреждения цеху госпредприятия на Львовщине.

Что это за ракета и в чем ее опасность - читайте в материале РБК-Украина.

