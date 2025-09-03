Європейці готові надати Україні гарантії в той день, коли буде підписано мир, - Макрон

Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", - сказав Макрон.
За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.
"Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці", - зазначив президент Франції.
Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Союзники обговорювали гарантії безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.
25 серпня президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.
Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.
Тим часом Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-партнери України склали чітку дорожню карту з питання надання гарантій безпеки.
Також днями Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.
Він також наголосив, що Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.
Додамо, завтра, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.