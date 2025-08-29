ЄС окреслив рамки участі у гарантіях безпеки для України: що пропонують

Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ .

На рівні Європейського Союзу безпекові гарантії для України реалізовуватимуться через тренувальні та цивільні місії, що дозволяє долучитися до них навіть нейтральним державам-членам.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас повідомила про це перед початком неформального засідання міністрів оборони Євросоюзу у Копенгагені.

Три основні напрямки допомоги

Євросоюз планує підтримку України у трьох ключових сферах:

Навчальні місії для підготовки українських військових.

Цивільні місії , що включають тренування та організаційний супровід.

Підтримка оборонно-промислового комплексу України.

Каллас підкреслила, що усі три напрямки доступні для участі і нейтральним країнам, які бажають долучитися.

ЄС наразі обговорює, як змінити мандат місій, щоб вони були готові діяти після укладення будь-якої мирної угоди.

"Звісно, кожна держава-член сама вирішує, що вона робить і як саме робить свій внесок у безпекові гарантії. Але від імені Європейського Союзу ми маємо місії: навчальну та цивільну", - уточнила Каллас.