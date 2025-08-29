ua en ru
ЄС окреслив рамки участі у гарантіях безпеки для України: що пропонують

Данія, П'ятниця 29 серпня 2025 13:05
ЄС окреслив рамки участі у гарантіях безпеки для України: що пропонують Фото: висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ.

На рівні Європейського Союзу безпекові гарантії для України реалізовуватимуться через тренувальні та цивільні місії, що дозволяє долучитися до них навіть нейтральним державам-членам.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас повідомила про це перед початком неформального засідання міністрів оборони Євросоюзу у Копенгагені.

Три основні напрямки допомоги

Євросоюз планує підтримку України у трьох ключових сферах:

  • Навчальні місії для підготовки українських військових.

  • Цивільні місії, що включають тренування та організаційний супровід.

  • Підтримка оборонно-промислового комплексу України.

Каллас підкреслила, що усі три напрямки доступні для участі і нейтральним країнам, які бажають долучитися.

ЄС наразі обговорює, як змінити мандат місій, щоб вони були готові діяти після укладення будь-якої мирної угоди.

"Звісно, кожна держава-член сама вирішує, що вона робить і як саме робить свій внесок у безпекові гарантії. Але від імені Європейського Союзу ми маємо місії: навчальну та цивільну", - уточнила Каллас.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, "коаліція охочих", очолювана Лондоном і Парижем, разом із США працює над створенням гарантій безпеки для України. Мета - забезпечити стабільний мир у країні після припинення вогню і зробити його довгостроковим.

25 серпня президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомляв, що разом із міжнародними партнерами готується "конфігурація" гарантій безпеки, яка має лягти в основу домовленостей у разі можливого переговорного процесу з Росією.

Тим часом у ЄС готують 19-й пакет санкцій проти РФ. За словами Каллас, у новому пакеті санкцій можуть з'явитись нові обмеження проти російського енергетичного та фінансового секторів.

