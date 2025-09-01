Щодо гарантій безпеки для України є чітка дорожня карта, - Єврокомісія

Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У Подести попросили прокоментувати заяву глави ЄК Урсули фон дер Ляєн про те, що партнери України склали "доволі точні плани" щодо відправки солдатів в Україну в рамках гарантій безпеки.

Вона зазначила, що представники ЄК беруть участь у технічних переговорах, а фон дер Ляєн підтримує контакти з лідерами.

"Таким чином, це позиція президентки (Єврокомісії - ред.), сформована на основі інформації, яку вона отримує під час обговорень із лідерами, а також під час взаємодії на технічному рівні, що формується певний план. Існує чітка дорожня карта, як вона сказала, щодо створення цих гарантій безпеки", - розповіла Подеста.

При цьому вона нагадала заяву фон дер Ляєн про те, що минулого тижня "коаліція рішучих" виробила "досить точний план".