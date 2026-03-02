Не енергетика: Зеленський назвав три нові цілі ударів Росії

Росія готує нову хвилю ударів по Україні. Цього разу окупанти планують атакувати не українську енергетику.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.
"Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", - розповів президент.
Зеленський наголосив, що громади повинні зосередитись над цим викликом, а Київ повинен діставати більше ракет для протиповітряної оборони.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж. Крім того, Військово-Морські сили ЗСУ знищили один ударний дрон типу "Шахед" на південному напрямку.
Вдень росіяни атакували дронами Одесу, у місті лунали вибухи. Згідно з даними міської адміністраціїʼ, внаслідок прильоту зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.
У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вночі запустили по Україні понад 90 ударних безпілотників. Зафіксовано близько 19 "прильотів", більшість ворожих цілей збили сили ППО.
Раніше, у ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.
При цьому зафіксовано влучання шести ударних дронів та падіння уламків на семи локаціях. Зокрема, російські війська атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машиніст.
Крім того, Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.
Зазначимо, у ніч на 27 лютого російські війська атакували Україну майже двома сотнями безпілотників. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО, однак зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях.
Зокрема, під ранок росіяни атакували центр Сум. В результаті обстрілу виникла пожежа в готелі, рятувальники евакуювали близько 50 осіб.
Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав, пожежу було оперативно ліквідовано.