Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера Дніпра (фото)
У ніч на 28 лютого Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Філатова.
"Збитий "Шахед" впав у 10 метрах від мого приватного будинку. Не в 100, не в 500, не десь там на обрії. В 10-ти. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка", - повідомив мер.
Фото: наслідки падіння дрона біля будинка Філатова (t.me/dnipropetrovskaODA)
Водночас Філатов наголосив, що не натякає на замах, адже у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на його місці.
Також мер спростував домисли, що "наводить вогонь", розголошуючи своє місцеперебування. Він зазначив, що в мільйонному місті кожен другий знає, де саме мешкає очільник міста.
Обстріл України 28 лютого
Нагадаємо, у ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 6 ударних дронів та падіння уламків на 7 локаціях.
Зокрема, російські війська атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машинііст.