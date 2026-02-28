Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера Дніпра (фото)

У ніч на 28 лютого Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Філатова.

"Збитий "Шахед" впав у 10 метрах від мого приватного будинку. Не в 100, не в 500, не десь там на обрії. В 10-ти. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка", - повідомив мер.

Фото: наслідки падіння дрона біля будинка Філатова (t.me/dnipropetrovskaODA)

Водночас Філатов наголосив, що не натякає на замах, адже у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на його місці.

Також мер спростував домисли, що "наводить вогонь", розголошуючи своє місцеперебування. Він зазначив, що в мільйонному місті кожен другий знає, де саме мешкає очільник міста.