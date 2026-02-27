ua en ru
Близько 20 "прильотів" та дрони з п'яти напрямів: що відомо про нічну атаку росіян

П'ятниця 27 лютого 2026 09:06
Близько 20 "прильотів" та дрони з п'яти напрямів: що відомо про нічну атаку росіян Фото: війська РФ атакували Україну дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями безпілотників. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 27 лютого противник атакував Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із п'яти напрямків, із них близько 120 – "Шахеди", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 165 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Близько 20 &quot;прильотів&quot; та дрони з п'яти напрямів: що відомо про нічну атаку росіян

Обстріл України 27 лютого

Російські війська вночі атакували кілька регіонів України. Так, ворог під ранок атакував центр Сум. В результаті обстрілу виникла пожежа, рятувальники евакуювали близько 50 осіб.

Окрім того, росіяни атакували ударними безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру Одещини. На жаль, постраждали двоє людей – 3-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Також зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крану, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка.

Збройні сили України Повітряні сили України Вторгнення Росії до України Дрони
