Росіяни завдали подвійного удару по готелю у Сумах: фото наслідків
Російські війська під ранок атакували центр Сум. В результаті обстрілу виникла пожежа, рятувальники евакуювали близько 50 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"Росія завдавла ударів по готелю – під час ліквідації пожежі відбулася повторна атака. Влучання сталося в центральній частині міста. Рятувальники евакуювали 50 громадян", - зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав, пожежу було оперативно ліквідовано.
У національній поліції підкреслили, що удар по центру обласного центру ворог наніс близько 4 години ранку, на місці працюють поліцейські та рятувальники.
Удари РФ по Сумах та області
Російські війська щодня атакують Суми та громади регіону ударними дронами та КАБами. Так, нещодавно російські війська завдали авіаційного удару по приватному сектору Сум. Унаслідок атаки поранення отримали троє людей, серед яких двоє дітей.
Окрім того, у ніч на 17 лютого близько 03:10 російські війська атакували Кириківську громаду на Сумщині трьома безпілотниками. Під обстріл потрапили житлові будинки місцевих мешканців.
Унаслідок атаки загинула 68-річна жінка. Поранення отримали її родичі - 42-річний син, 40-річна невістка та двоє дітей віком 7 і 15 років. У сусідньому будинку постраждали 79-річна жінка та 54-річний чоловік.
Також раніше російський дрон влучив у цивільний автомобіль, у якому перебувала родина - чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє зазнали поранень, при цьому 66-річна жінка отримала тяжкі травми.