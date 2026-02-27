Росіяни завдали подвійного удару по готелю у Сумах: фото наслідків

Російські війська під ранок атакували центр Сум. В результаті обстрілу виникла пожежа, рятувальники евакуювали близько 50 осіб.

Читайте також : Росія вдарила авіацією по Сумах: поранені двоє дітей і жінка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Росія завдавла ударів по готелю – під час ліквідації пожежі відбулася повторна атака. Влучання сталося в центральній частині міста. Рятувальники евакуювали 50 громадян", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав, пожежу було оперативно ліквідовано.

У національній поліції підкреслили, що удар по центру обласного центру ворог наніс близько 4 години ранку, на місці працюють поліцейські та рятувальники.

Удари РФ по Сумах та області

Російські війська щодня атакують Суми та громади регіону ударними дронами та КАБами. Так, нещодавно російські війська завдали авіаційного удару по приватному сектору Сум. Унаслідок атаки поранення отримали троє людей, серед яких двоє дітей.