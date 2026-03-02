Не энергетика: Зеленский назвал три новые цели ударов России

"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что громады должны сосредоточиться над этим вызовом, а Киев должен доставать больше ракет для противовоздушной обороны.

Удар по Украине в ночь на 2 марта

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.

Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Обстрелы Украины

Ранее, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

При этом зафиксировано попадание шести ударных дронов и падение обломков на семи локациях. В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.

Кроме того, Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.