RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не энергетика: Зеленский назвал три новые цели ударов России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия готовит новую волну ударов по Украине. На этот раз оккупанты планируют атаковать не украинскую энергетику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Украина пережила зиму, но Россия готовит новые удары, - Зеленский

"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что громады должны сосредоточиться над этим вызовом, а Киев должен доставать больше ракет для противовоздушной обороны.

Удар по Украине в ночь на 2 марта

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.

Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Обстрелы Украины

Ранее, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

При этом зафиксировано попадание шести ударных дронов и падение обломков на семи локациях. В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.

Кроме того, Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.

Отметим, в ночь на 27 февраля российские войска атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО, однако зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях.

В частности, под утро россияне атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар в гостинице, спасатели эвакуировали около 50 человек.

Во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВодоснабжениеВойна в Украине