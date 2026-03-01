ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна пережила зиму, але Росія готує нові удари, - Зеленський

Неділя 01 березня 2026 21:00
UA EN RU
Україна пережила зиму, але Росія готує нові удари, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових ударів по інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Читайте також: Ризик відключень світла влітку: експерт назвав загрози через зміну прайс-кепів

Зеленський зазначив, що сьогодні кожен українець може сказати, що Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки в РФ не змогла нас зламати.

"Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "Шахедів", - сказав він.

Водночас президент додав, що Російська Федерація не збирається зупинятися з ударами і вже є інформація про підготовку до нових обстрілів.

"Це факт, вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота, чия служба о захищати Україну від ударів, має бути так само зосереджений весною зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум з можливого", - резюмував глава держави.

Що відомо про відключення світла в Україні

Нагадаємо, днями гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що Київ, можливо, повернеться до звичних графіків відключень світла не раніше квітня.

За його словами, зараз ситуація в енергосистемі столиці залишається стабільно складною через нерівномірну можливість передачі електрики між районами.

Також президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні вже підготували детальні плани з ремонту та оновлення захисту енергетики. Він зазначив, що їх доопрацюють і затвердять на рівні РНБО.

Глава держави додав, що розраховує на максимальну залученість до процесу обласних і місцевих влад, оскільки хороший досвід необхідно розширювати для тих областей, у яких було більше проблем і невирішених питань цієї зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
Новини
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
"Падіння Путіна неминуче": Сибіга назвав три факти, що доводять крах російського впливу
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі