Україна пережила зиму, але Росія готує нові удари, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових ударів по інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Зеленський зазначив, що сьогодні кожен українець може сказати, що Україна пройшла найбільш складну зиму за всі роки в РФ не змогла нас зламати.
"Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні "Шахедів", - сказав він.
Водночас президент додав, що Російська Федерація не збирається зупинятися з ударами і вже є інформація про підготовку до нових обстрілів.
"Це факт, вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію, тому кожен, чия робота, чия служба о захищати Україну від ударів, має бути так само зосереджений весною зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум з можливого", - резюмував глава держави.
Що відомо про відключення світла в Україні
Нагадаємо, днями гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що Київ, можливо, повернеться до звичних графіків відключень світла не раніше квітня.
За його словами, зараз ситуація в енергосистемі столиці залишається стабільно складною через нерівномірну можливість передачі електрики між районами.
Також президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні вже підготували детальні плани з ремонту та оновлення захисту енергетики. Він зазначив, що їх доопрацюють і затвердять на рівні РНБО.
Глава держави додав, що розраховує на максимальну залученість до процесу обласних і місцевих влад, оскільки хороший досвід необхідно розширювати для тих областей, у яких було більше проблем і невирішених питань цієї зими.