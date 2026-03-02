ua en ru
Десяток "прильотів" та дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила нічну атаку росіян

Понеділок 02 березня 2026 08:33
Десяток "прильотів" та дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила нічну атаку росіян Фото: ППО відбила нічну атаку росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. Зафіксовано близько 19 "прильотів", більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Росія масовано атакувала Кривий Ріг: на підприємстві виникли пожежі

"У ніч на 02 березня противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "Шахеди", - заявили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 84 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас"на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - підкреслили у Повітряних силах.

Десяток &quot;прильотів&quot; та дрони з п'яти напрямків: як ППО відбила нічну атаку росіян

Удар РФ по Україні у ніч на 2 березня

Нагадаємо, вночі російські окупанти в ніч на масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж.

Також повідомлялось, що Військово-Морські сили ЗСУ знищили один ударний дрон типу "Шахед" на підвденному напрямку.

