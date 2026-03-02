Росія масовано атакувала Кривий Ріг: на підприємстві виникли пожежі

Російські окупанти в ніч на 2 березня масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні ОВА о 06:00. За кілька годин до цього Олександр Вілкул інформував, що ворог здійснює масований удар "Шахедами" по місту. Причому в той момент у напрямку Кривого Рогу летіли ще мінімум 5 дронів.