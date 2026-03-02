Росія масовано атакувала Кривий Ріг: на підприємстві виникли пожежі
Російські окупанти в ніч на 2 березня масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи і канал голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.
Читайте також: Під ударом Київ, Харків та Кривий Ріг: все про нічний обстріл України дронами та ракетами
"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні ОВА о 06:00.
За кілька годин до цього Олександр Вілкул інформував, що ворог здійснює масований удар "Шахедами" по місту. Причому в той момент у напрямку Кривого Рогу летіли ще мінімум 5 дронів.
Обстріл Кривого Рогу
Нагадаємо, в ніч на 26 лютого росіяни здійснили черговий комбінований удар по Україні. Ворог бив по містах ракетами і дронами.
Зокрема, Кривий Ріг потрапив під боргову атаку. В результаті ворожого обстрілу постраждали близько десятка будинків, причому один будинок був пошкоджений дуже серйозно.
"В результаті атаки за наявною на даний момент інформацією пошкоджено близько 10 житлових будинків, один п'ятиповерховий будинок серйозно - там пробитий дах, дитячий садок, пожежна частина, адміністративні будівлі, також горів автомобіль, ще одне авто пошкоджено", - поінформували власті.
Також ми писали, що в ніч на 8 січня ворог здійснив комбінований удар по Кривому Рогу. Через ворожий обстріл було пошкоджено 29 багатоповерхівок, до 10 об'єктів бізнесу та автомобілів, а також об'єкт інфраструктури.