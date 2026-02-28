Дрони та балістика летіли з декількох напрямків: деталі нічної атаки РФ
У ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Читайте також: Рим посилює ППО України: що відомо про зенітки SIDAM-25, які "викошують" дрони
За даними військових, з 18:00 27 лютогодо ранку 28 лютого противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл., а також 105 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ, та ТОТ Донецька, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 60 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 6 ударних дронів та падіння уламків на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 27 лютого російські війська атакували Україну майже двома сотнями безпілотників. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
При цьому зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях.
Зокрема, під ранок росіяни атакували центр Сум. В результаті обстрілу виникла пожежа в готелі, рятувальники евакуювали близько 50 осіб.
Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав, пожежу було оперативно ліквідовано.
Також російські окупанти атакували ударними дронами цивільну та портову інфраструктуру Одещини. Постраждали двоє людей, пошкоджені порт та будинки, зруйнований дитсадок.