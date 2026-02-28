Дрон РФ влучив прямо в локомотив: що відомо про наслідки атаки на Дніпропетровщині

Російські війська у ніч на 28 лютого атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машинііст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Уночі ворог атакував безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний", - повідомив Кулеба.

За його словами, на місці влучання виникла пожежа. Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки.

"Це чергова спроба росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні", - зазначив міністр.





Фото: наслідки удару РФ по локомотиву у Дніпропетровській області (t.me/OleksiiKuleba)

Попри це, як наголосив Кулеба, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.