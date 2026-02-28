ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрон РФ влучив прямо в локомотив: що відомо про наслідки атаки на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область, Субота 28 лютого 2026 10:20
Дрон РФ влучив прямо в локомотив: що відомо про наслідки атаки на Дніпропетровщині Ілюстративне фото: РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у ніч на 28 лютого атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машинііст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Уночі ворог атакував безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний", - повідомив Кулеба.

За його словами, на місці влучання виникла пожежа. Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки.

"Це чергова спроба росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні", - зазначив міністр.


Дрон РФ влучив прямо в локомотив: що відомо про наслідки атаки на Дніпропетровщині

Фото: наслідки удару РФ по локомотиву у Дніпропетровській області (t.me/OleksiiKuleba)

Попри це, як наголосив Кулеба, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.

Обстріл України 28 лютого

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання 6 ударних дронів та падіння уламків на 7 локаціях.

Дніпропетровська область Війна в Україні Атака дронів
