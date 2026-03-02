Не енергетика: Зеленський назвав три нові цілі ударів Росії

Росія готує нову хвилю ударів по Україні. Цього разу окупанти планують атакувати не українську енергетику.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді, водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що громади повинні зосередитись над цим викликом, а Київ повинен діставати більше ракет для протиповітряної оборони.

Удар по Україні у ніч на 2 березня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж. Крім того, Військово-Морські сили ЗСУ знищили один ударний дрон типу "Шахед" на південному напрямку.

Вдень росіяни атакували дронами Одесу, у місті лунали вибухи. Згідно з даними міської адміністраціїʼ, внаслідок прильоту зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.

У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вночі запустили по Україні понад 90 ударних безпілотників. Зафіксовано близько 19 "прильотів", більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Обстріли України

Раніше, у ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

При цьому зафіксовано влучання шести ударних дронів та падіння уламків на семи локаціях. Зокрема, російські війська атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машиніст.

Крім того, Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.