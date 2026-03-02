Не энергетика: Зеленский назвал три новые цели ударов России
Россия готовит новую волну ударов по Украине. На этот раз оккупанты планируют атаковать не украинскую энергетику.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также: Украина пережила зиму, но Россия готовит новые удары, - Зеленский
"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что громады должны сосредоточиться над этим вызовом, а Киев должен доставать больше ракет для противовоздушной обороны.
Удар по Украине в ночь на 2 марта
Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.
Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.
В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.
Обстрелы Украины
Ранее, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.
При этом зафиксировано попадание шести ударных дронов и падение обломков на семи локациях. В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.
Кроме того, Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.
Отметим, в ночь на 27 февраля российские войска атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО, однако зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях.
В частности, под утро россияне атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар в гостинице, спасатели эвакуировали около 50 человек.
Во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.