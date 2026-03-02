ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Не энергетика: Зеленский назвал три новые цели ударов России

Украина, Понедельник 02 марта 2026 14:35
Не энергетика: Зеленский назвал три новые цели ударов России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия готовит новую волну ударов по Украине. На этот раз оккупанты планируют атаковать не украинскую энергетику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Украина пережила зиму, но Россия готовит новые удары, - Зеленский

"Россия готовит новую волну, будет бить по инфраструктуре, логистике и по воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что громады должны сосредоточиться над этим вызовом, а Киев должен доставать больше ракет для противовоздушной обороны.

Удар по Украине в ночь на 2 марта

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.

Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Обстрелы Украины

Ранее, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

При этом зафиксировано попадание шести ударных дронов и падение обломков на семи локациях. В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.

Кроме того, Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.

Отметим, в ночь на 27 февраля российские войска атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО, однако зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях.

В частности, под утро россияне атаковали центр Сум. В результате обстрела возник пожар в гостинице, спасатели эвакуировали около 50 человек.

Во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал, пожар был оперативно ликвидирован.

Владимир Зеленский Российская Федерация Водоснабжение Война в Украине
