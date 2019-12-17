Децентрализация и дело Ефромова: новости за 16 декабря

Коллаж РБК-Украина

Текст закона о децентрализации власти появился в ВР, суд закрыл дело Ефремова о "диктаторских законах", "Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 16 декабря, - в материале РБК-Украина

В Раде появился текст закона об изменениях в Конституцию о децентрализации

Текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

У Путина отреагировали на поправки в Конституцию Украины по децентрализации.

Суд закрыл дело Ефремова о "диктаторских законах"

Печерский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Прокурор Киева подал в отставку

Прокурор Киева Роман Говда подал в отставку. Об этом РБК-Украина соообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.

По словам источника, Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить название. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином реестре.

Согласно решению, Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

КСУ признал неконституционным законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом РБК-Украина расказал источник в суде.

Согласно заключению, законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Экспертиза в деле Шеремета не содержит однозначных выводов по фигурантам, - Слідство.Інфо

Экспертиза в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета содержат выводы четырех экспертов, которые противоречат друг другу и не содержат однозначных выводов по фигурантам. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

"Шахтер" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20 определился соперник чемпиона Украины донецкого "Шахтера". Об этом сообщается в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подопечные Луиша Каштру сойдутся с португальской "Бенфикой".