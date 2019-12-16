Экспертиза в деле Шеремета не содержит однозначных выводов по фигурантам, - Слідство.Інфо

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Выводы четырех экспертов противоречат друг другу

Экспертиза в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета содержат выводы четырех экспертов, которые противоречат друг другу и не содержат однозначных выводов по фигурантам. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Отмечается, что главным доказательством причастности задержанных в деле Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко являются результаты проведенных психологической и портретной экспертизы, и криминалистический анализ ходьбы. Экспертиза проводилась тремя украинскими экспертами Юрием Ирхиным, Андреем Семенцом и Екатериной Педько, и британцем Иваном Бирчем.

"Четверо экспертов подписали выводы, которые противоречат друг другу: психологическая экспертиза говорит, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, экспертиза ходы считает доказательства "условно-достаточными", - говорится в расследовании.

Также отмечается, что Бирч проводил ранее еще одно исследование ходьбы по запросу украинских правоохранителей. Согласно этой экспертизе, Бирч считает, что все женщины, причастные к убийству и зафиксированы на видео, могут быть одним лицом. При этом полиция задержала по подозрению в организации взрыва двоих женщин.

Напомним, 12 декабря задержали троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Ими оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, который привлек к группе Кузьменко и Дугарь.

В пятницу, 13 декабря, подозреваемым в убийстве Шеремета избрали меры пресечения. Антоненко и Кузьменко продлили арест до 8 февраля, Дугарь отправили под домашний арест до 8 февраля.