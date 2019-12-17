ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Децентралізація та справа Єфремова: новини за 16 грудня

Новини » Політика     17.12.2019 - 08:35
Децентралізація та справа Єфремова: новини за 16 грудня
Колаж РБК-Україна

Текст закону про децентралізацію влади з'явився в ВР, суд закрив справу Єфремова про "диктаторські закони", "Шахтар" дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 16 грудня, - в матеріалі РБК-Україна

У Раді з'явився текст закону про зміни до Конституції про децентралізацію

Текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з'явився у Верховній раді. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У Путіна відреагували на поправки до Конституції України щодо децентралізації.

Суд закрив справу Єфремова про "диктаторські закони"

Печерський райсуд Києва закрив кримінальну справу щодо колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова за звинуваченням у голосуванні за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Прокурор Києва подав у відставку

Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Про це РБК-Україна повідомив джерело в Генеральній прокуратурі України.

За словами джерела, Говда написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Верховний суд дозволив УПЦ Московського патріархату зберегти назву

Верховний суд України дозволив Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату зберегти назву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, опубліковане в Єдиному реєстрі.

Згідно з рішенням, Верховний суд погодився з позицією попередніх інстанцій, які забороняли перереєструвати УПЦ Московського патріархату. Дана заборона поширювалася на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі УПЦ і так далі.

КСУ визнав неконституційним законопроект про призначення президентом голів ДБР і НАБУ

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це РБК-Україна розповіло джерело в суді.

Відповідно до висновку, законопроект про призначення президентом України глав ДБР і НАБУ не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

Експертиза у справі Шеремета не містить однозначних висновків щодо фігурантів, - Слідство.Інфо

Експертиза справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

"Шахтар" дізнався ім'я свого суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20 визначився суперник чемпіона України донецького "Шахетра". Про це повідомляється в Twitter Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською "Бенфікою".

​​У змінах до Конституції немає особливих статусів для жодного регіону, - нардеп Рада може змінити графік роботи у січні, - Разумков
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКонституцияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся