Суд закрыл дело Ефремова о "диктаторских законах"

Фото: Александр Ефремов (facebook.com/A.S.YEFREMOV)

Дело Ефремова закрыли из-за принятого в 2014 году закона

Печерский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Сообщается, что адвокаты просили суд закрыть дело, так как орган досудебного следствия квалифицировал действия Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна как такие, которые привели к тяжким последствиям неимущественного характера. Однако принятый в мае 2014 года закон в связи с подготовкой к безвизовому режиму с ЕС декриминализировал преступления в этой части.

Из обвинительного акта и ходатайства адвокатов усматривается, что материальный ущерб не был нанесен, пострадавшие в деле отсутствуют, а гражданский иск не подавался. При этом в постановлении Печерского суда не зафиксированы возражения прокурора.

В итоге судья закрыл дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, которая разрешает закрывать уголовное производство после вступления в силу нормы о декриминализации.

Напомним, в сентябре это дело Ефремова передали антикоррупционному суду. Однако после законодательных изменений дело перестало быть подсудным ВАКС и его направили в Печерский районный суд Киева.

Отметим, до этого Старобельский районный суд Луганской области отменил домашний арест Ефремова, которого ранее выпустили из СИЗО по делу о государственной измене и организации захвата Луганской ОГА.