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"Шахтер" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Новости » Спорт     16.12.2019 - 14:27
"Шахтер" узнал своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Фото: футболисты "Шахтера" (twitter.com/fcshakhtar)

Подопечные Луиша Каштру сойдутся с португальской командой

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2019/20 определился соперник чемпиона Украины донецкого "Шахтера". Об этом сообщается в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подопечные Луиша Каштру сойдутся с португальской "Бенфикой".

Первую игру "горянки" проведут на своем поле 20 февраля 2020 года, ответный - 27 февраля на выезде.

Во всех встречах плей-офф турнира будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR.

Напомним, итальянская "Аталанта" выбила "Шахтер" из главного клубного турнира Лиги чемпионов. Донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. Групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов Впервые в 1/8 финала ЛЧ вышли только представители топ-5 чемпионатов
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