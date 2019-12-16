В Раде появился текст закона об изменениях в Конституцию о децентрализации

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ был зарегистрирован в парламенте 13 декабря

Текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Суть закона

В частности, меняются отдельные положения Конституции Украины об административно-территориальном устройстве. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности общины непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

Так, на конституционном уровне закрепляется право общины на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом.

Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Окружной, областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные интересы общин округа, области. Окружной совет, областной совет назначает и увольняет главу исполнительного комитета совета и по его представлению формирует состав этого органа.

Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы общины, депутатов совета общины имеют жители соответствующей общины, постоянно проживающие на территории общины, достигшие на день проведения выборов восемнадцати лет и не признанные судом недееспособными. Предусмотрено сокращение срока полномочий главы общины, депутатов совета общины, окружных и областных советов, избранных на очередных выборах, который составит четыре года.

Закрепляется, что избрание председателя окружного и областного совета происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя окружного и областного совета составляет один год.

Институт префектов

"Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", - отмечается в пояснительной записке.

Именно поэтому предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению правительства президент Украины.

Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае принятия председателем общины, советом общины, окружным, областным советом акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, глава государства по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно останавливает полномочия председателя общины, состав совета общины, окружного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного.

В случае признания КСУ акта главы общины, совета общины, окружного, областного совета таким, что не соответствует КУ, Рада по представлению президента досрочно прекращает полномочия председателя общины, совета общины, окружного, областного совета и назначает внеочередные выборы в установленном законом порядке.

Напомним, президент в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Сначала текст документа отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

Добавим также, в конце ноября в комитете ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства отмечали, что законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти внесут в парламент в ближайшее время.