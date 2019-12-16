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У Путина отреагировали на поправки в Конституцию Украины по децентрализации

Новости » Политика     16.12.2019 - 12:16
У Путина отреагировали на поправки в Конституцию Украины по децентрализации
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле считают, что поправки нужно оценить на соответствие "Минску-2"

Украинский закон о изменениях в Конституцию в части децентрализации нужно оценить на соответствие минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, проект изменений в украинскую Конституцию о децентрализации власти необходимо проанализировать на предмет соответствия минским соглашениям.

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", - заявил Песков.

Отметим, сегодня на сайте Верховной рады появился текст закона об изменениях в Конституцию в части децентрализации. В данном законопроекте прямо не упоминается особый статус Донбасса, однако предлагается разрешить Раде вводить особый правовой режим на территориях без необходимости внесения изменений в Конституцию Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Рада рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, изменения в Конституцию о децентрализации вносятся для выполнения минских соглашений в части конституционной реформы.

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Новости Украины Владимир ПутинКонституциядецентрализация
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