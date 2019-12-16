Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Фото: предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (news.church.ua)

Суд оставил жалобу Министерства культуры без удовлетворения

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить название. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином реестре.

Согласно решению, Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", - говорится в документе.

Отметим, УПЦ добивается отмены приказа Министерства культуры об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действия закона о переименовании.

Напомним, в июле Шестой апелляционный административный суд отказал Минкульту в разблокировании процесса переименования УПЦ Московского патриархата.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь.

В январе был опубликован список церквей, которые попали под закон о переименовании. В частности, религиоведческая экспертиза установила необходимость переименования: