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Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Новости » Политика     16.12.2019 - 18:31
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Фото: предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (news.church.ua)

Суд оставил жалобу Министерства культуры без удовлетворения

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить название. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином реестре.

Согласно решению, Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", - говорится в документе.

Отметим, УПЦ добивается отмены приказа Министерства культуры об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действия закона о переименовании.

Напомним, в июле Шестой апелляционный административный суд отказал Минкульту в разблокировании процесса переименования УПЦ Московского патриархата.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь.

В январе был опубликован список церквей, которые попали под закон о переименовании. В частности, религиоведческая экспертиза установила необходимость переименования:

  • Русская Истинно-Православная Церковь (РИПЦ);
  • Русская Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ);
  • Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ);
  • Русская Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие);
  • Русская Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).
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