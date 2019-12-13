Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы

Дальше без "Динамо", но с "Шахтером"

По итогам заключительного тура группового этапа Лиги Европы определились все участники плей-офф. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Победители групп: "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Эспаньол" (Испания), "Гент" (Бельгия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Брага" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Севилья" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Базель" (Швейцария), ЛАСК (Австрия), "Селтик" (Шотландия).

Занявшие вторые места в группах: "Вольфсбург" (Германия), "Рома" (Италия), "Вулверхэмптон" (Англия), "АЗ Алкмар" (Голландия), АПОЭЛ (Кипр), "Копенгаген" (Дания), "Хетафе" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Айнтрахт" (Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария).

Занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов: "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Интер" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Голландия), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Греция), "Шахтер" (Украина), "Байер" (Германия).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 16 декабря 2019 года. Первые матчи пройдут 20 февраля 2020 года, ответные - 27.