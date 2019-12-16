КСУ признал незаконным назначение президентом глав ГБР и НАБУ

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом РБК-Украина расказал источник в суде.

По его словам, суд 16 декабря вынес два заключения по направленным законопроектам.

"Сегодня КСУ вынес 2 заключения по направленным в суд законопроектам", - сообщил он.

Согласно одному заключению, законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

Напомним, 3 сентября Верховная рада направила на рассмотрение в Конституционного суда законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа. Соответствующий проект закона Зеленский внес в парламент 29 августа.

Ранее сообщалось, что законопроект №1014 и еще шесть законов авторства Владимира Зеленского поступили на рассмотрение в КСУ 9 сентября.

Кроме того, 17 октября вступил в силу закон, который позволяет НАБУ и ГБР осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины.