Дело Дубневича и Столтенберг в Раде: новости за 31 октября

Коллаж РБК-Украина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг виступил в ВР, с нардепа Ярослава Дубневича сняли неприкосновенность, польская церковь отказалась признавать ПЦУ. Подробнее о том, что произошло в четверг, 31 октября - в материале РБК-Украина

Столтенберг выступил в Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Верховной раде в четверг, 31 октября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Как заявил Столтенберг, НАТО поддерживает Украину и призывает РФ прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. По его словам, Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма. "Украина прошла трудный путь и еще много, что ей надо пройти. НАТО ее поддерживает", - заявил он.

У Путина заявили, что даты нормандского саммита пока нет

Информация о проведении саммита "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности, согласованной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Рада одобрила закон Зеленского об ответственности за незаконное обогащение

Верховная рада Украины внедрила механизм гражданской конфискации коррупционных активов: ВР приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении. Закон предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.

Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине

В четверг, 31 октября, Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине после того, как днем ранее наложила вето. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, рекомендации венгерского комитета относительно нацменьшинств в Закарпатье были учтены.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине пока не будут учтены предложения по венгерским меньшинствам, которые проживают в Закарпатье. Он также заявил, что меньшинства в Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой".

С Дубневича сняли неприкосновенность и вручили подозрени

Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. Также Дубневичу вручили подозрение. иПо словам генпрокурора Руслана Рябошапки, Дубневич причастен к схеме хищений более 93 млн гривен в "Укрзализныце". Опубликована схема хищений денег УЗ

Польская церковь отказалась признавать ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) не изменила позицию по Православной церкви Украины, и фактически подтвердила отказ в ее признании. Сообщается, что Польская церковь поддерживает автокефалию ПЦУ, которая "опирается на догматически-канонические нормы, а не действия раскольников".

Опубликован свежий топ-100 богатейших украинцев

Состояние топ-100 богатейших украинцев в 2019 году сократилось до 34,8 млрд долларов, а наибольшую сумму потерял самый богатый украинец Ринат Ахметов. Это следует из обновленного рейтинга, составленный НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. Сообщается, что сотня богатейших украинцев за год обеднела на 2,7 млрд долларов - их состояние сократилось до 34,8 млрд долларов.

Яременко могут лишить мандата из-за секс-скандала

Секс-скандал с народным депутатом от партии "Слуга народа" Богданом Яременко набирает обороты – журналист издания "Буквы" Екатерина Рошук, которая зафиксировала нардепа в Раде за интимной перепиской, обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой вынести на голосование вопрос о лишение народного избранника Яременко мандата. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Богдан Яременко покинет пост председателя комитета по вопросам внешней политики.

В Одессе снесли барельеф маршала Жукова (видео)

В Одессе снесли барельеф советского полководца, маршала Георгия Жукова, который располагался на здании Приморского военкомата на улице Канатная, 87. Об этом пишут местные СМИ. По информации издания "Таймер", инициаторами демонтажа барельефа стали члены Национального корпуса (фото).