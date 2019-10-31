Опубликован свежий топ-100 богатейших украинцев

Фото: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский (коллаж РБК-Украина)

Пятерка богатейших украинцев за год потеряла 3,8 млрд долларов

Состояние топ-100 богатейших украинцев в 2019 году сократилось до 34,8 млрд долларов, а наибольшую сумму потерял самый богатый украинец Ринат Ахметов. Это следует из обновленного рейтинга, составленный НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.

Сообщается, что сотня богатейших украинцев ща год обеднела на 2,7 млрд долларов - их состояние сократилось до 34,8 млрд долларов, при этом 30,6 млрд приходятся на первые топ-50. В то же время суммарно пятеро богатейших украинцев потеряли 3,8 млрд долларов.

Фото: топ-100 богатейших украинцев (nv.ua)

Лидером рейтинга остается бизнесмен Ринат Ахметов с состоянием 9,629 млрд долларов (за год потерял 2,6 млрд или 21%). При этом его капитал в 189 раз больше, чем у Александра Табалова, который замыкает топ-100.

Топ-10 богатейших украинцев:

Ринат Ахметов - 9,629 млрд долларов (-21%); Виктор Пинчук - 2,310 млрд долларов (-14%); Вадим Новинский - 1,767 млрд долларов (-22%); Игорь Коломойский - 1,480 млрд долларов (-8%); Геннадий Боголюбов - 1,376 млрд долларов (-16%); Петр Порошенко - 1,253 млрд долларов (+12%); Александр и Галина Гереги - 930 млн долларов (+10%); Дмитрий Фирташ - 792 млн долларов (+62%); Константин Жеваго - 744 млн долларов (+30%); Николай Злочевский - 686 млн долларов (+8%).

На втором месте Виктор Пинчук с состоянием 2,310 млрд долларов ( потерял 14%), на третьем Вадим Новинский с 1,767 млрд долларов (-22%). Олигарх Игорь Коломойский с 1,480 млрд долларов (-8%) обогнал Геннадия Боголюбова с 1,376 млрд (-16%), который замыкает топ-5.

Далее идет экс-президент Украины Петр Порошенко с 1,253 млрд долларов, который приумножил состояние на 12%. Из первой десятки выпали владелец МХП Юрий Косюк и совладелец группы "Приват" Алексей Мартынов, которые переместились соответственно на 11 и 12 место. Вместо них в топ-10 вошли Дмитрий Фирташ, который стал богаче на 300 млн долларов, и Николай Злочевский.

Напомним, в августе Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира. Лидером списка с 190,5 млрд долларов стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Вторую строчку заняли наследники Фрэнка Марса, основателя кондитерской компании Mars, с состоянием 126,5 млрд долларов.

Ранее банк Credit Suisse назвал страны с самым богатым населением.