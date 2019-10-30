Орбан озвучил условия принятия Венгрией заявления послов НАТО по Украине

Фото: Виктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Вопрос касается национальных меньшинств на Закарпатье

Венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передают российские СМИ.

По его словам, для принятия документа Украина должна учесть рекомендации венгерского комитета касательно венгерских нацменьшинств в Закарпатье.

"Венгерская сторона рекомендует следующее: раз мы принимаем такой документ, то, по крайней мере, хотелось бы в этом документе получить гарантию с украинской стороны перед венгерским комитетом. Хотелось бы, чтобы они приняли эти рекомендации, хотелось бы еще, чтобы они и включили эти рекомендации в документ. Если этих критериев в документе нет, то мы не можем принять такой документ", - сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, венгерские меньшинства в Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой".

Кроме того, он заявил, что Венгрия выступает за стабилизацию отношений между Россией и НАТО.

Напомним, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине. Сначала венгерская сторона предложила внести изменения в заявление, но ей отказали.

Отметим, американское издание Washington Post ранее писало, что Орбан и Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия президентом США Дональдом Трампом Украины.