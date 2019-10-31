Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

Дубневичу вручили подозрение после решения Рады

Народному депутату Ярославу Дубневичу вручили подозрение. Об этом он заявил журналистам в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Дубневичу вручили подозрение после решения парламента о снятии с него депутатской неприкосновенности.

"Сегодня мне вручили подозрение", - заявил он.

По его словам, подозрение вручили в 11:48 в Верховной раде.

"Как они могли в зале? За залом", - добавил он.

Отметим, что сегодня 332 депутата проголосовали о снятии с Дубневича депутатской неприкосновенности, а также за его задержание и арест.

До этого регламентный комитет направил представление на Дубневича на рассмотрение Рады.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что нардепу вручат подозрение по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн. Еще бывший министр инфраструктуры Владимир Омельян давал Генеральной прокуратуре показания о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци".

В частности, Рябошапка готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.