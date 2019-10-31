ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:22
Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине
Фото: Петер Сийярто (kormany.hu)

В венгерском правительстве заявили, что их предложения по меньшинствам в Закарпатье были учтены

В четверг, 31 октября, Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине после того, как днем ранее наложила вето. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, рекомендации венгерского комитета относительно нацменьшинств в Закарпатье были учтены.

"Наши предложения были приняты во внимание в последний момент, поэтому мы поддерживаем совместное заявление", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерская сторона не одобрит заявление НАТО по Украине пока не будут учтены предложения по венгерским меньшинствам, которые проживают в Закарпатье. Он также заявил, что меньшинства в Закарпатье "страдают от дискриминации и живут под угрозой".

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что венгерское правительство пытается создать на территории Украины анклав.

Как писало РБК-Украина, Орбан заявил, что очень хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он предпочел не высказываться о Зеленском до знакомства.

В НАТО рассказали, когда нормализуют отношения с Россией НАТО призывает Россию предоставить мониторинговым организациям доступ в Крым
Новости Украины НАТОУкраинаВенгрия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь