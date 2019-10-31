Столтенберг выступил в Раде

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Как заявил Столтенберг, НАТО поддерживает Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Верховной раде в четверг, 31 октября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил Столтенберг, НАТО поддерживает Украину и призывает РФ прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. По его словам, Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма.

"Украина прошла трудный путь и еще много, что ей надо пройти. НАТО ее поддерживает", - заявил он.

Напомним, до этого Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

В свою очередь, генсек заявил, что минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами.

Отметим, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.