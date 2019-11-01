Справа Дубневича та Столтенберг в Раді: новини за 31 жовтня

Колаж РБК-Україна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг виступив у ВР, з нардепа Ярослава Дубневича зняли недоторканність, польська церква відмовилася визнавати ПЦУ. Детальніше про те, що сталося в четвер, 31 жовтня - в матеріалі РБК-Україна

Столтенберг виступив в Раді

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступив у Верховній раді у четвер, 31 жовтня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Як заявив Столтенберг, НАТО підтримує Україну і закликає РФ припинити підтримувати бойовиків на Донбасі. За його словами, Альянс ніколи не визнає незаконну анексію Криму. "Україна пройшла важкий шлях і ще багато, що їй треба пройти. НАТО її підтримує", - заявив він.

У Путіна заявили, що дати нормандського саміту поки немає

Інформація про проведення саміту "нормандської четвірки" 15 листопада не відповідає дійсності, погодженої дати поки немає. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Рада схвалила закон Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення

Верховна рада України запровадила механізм цивільної конфіскації корупційних активів: ВР прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 у другому читанні. За проект проголосували 259 парламентаріїв. Закон передбачає запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів, а також повернення кримінальної відповідальності на незаконне збагачення.

Угорщина розблокувала заяву послів НАТО по Україні

У четвер, 31 жовтня, Угорщина розблокувала заяву послів НАТО по Україні після того, як днем раніше наклала вето. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, рекомендації угорського комітету щодо нацменшин на Закарпатті були враховані.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що угорська сторона не схвалить заяву НАТО по Україні поки не будуть враховані пропозиції щодо угорських меншин, які проживають у Закарпатті. Він також заявив, що меншини в Закарпатті "страждають від дискримінації і живуть під загрозою".

З Дубневича зняли недоторканність та вручили підозру

Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 та 9 скликання Ярослава Дубневича. Також Дубневичу вручили підозру За словами генпрокурора Рябошапки, Дубневич причетний до схеми розкрадань більше 93 млн гривень в "Укрзалізиці". Опубліковано схему розкрадань грошей УЗ.

Польська церква відмовилася визнавати ПЦУ

Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не змінила позицію Православної церкви України, і фактично підтвердила відмову в її визнанні. . Повідомляється, що Польська церква підтримує автокефалію ПЦУ, яка "спирається на догматично-канонічні норми, а не дії розкольників".

Опубліковано свіжий топ-100 найбагатших українців

Статок топ-100 найбагатших українців у 2019 році скоротився до 34,8 млрд доларів, а найбільшу суму втратив найбагатший українець Рінат Ахметов. Це випливає з оновленого рейтингу, складений НВ та інвестиційною компанією Dragon Capital. Повідомляється, що сотня найбагатших українців за рік збідніла на 2,7 млрд доларів - їх статок скоротився до 34,8 млрд доларів.

Яременко можуть позбавити мандата через секс-скандал

Секс-скандал з народним депутатом від партії "Слуга народу" Богданом Яременко набирає обертів – журналіст видання "Букви" Катерина Рошук, яка зафіксувала нардепа в Раді за інтимною перепискою, звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням винести на голосування питання про позбавлення народного обранця Яременко мандата. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що Богдан Яременко залишить посаду голови комітету з питань зовнішньої політики.

В Одесі знесли маршала Жукова, який ненавидів українців (відео)

В Одесі знесли барельєф радянського полководця, маршала Георгія Жукова, який розташовувався на будівлі Приморського військкомату на вулиці Канатна, 87. Про це пишуть місцеві ЗМІ. За інформацією видання "Таймер", ініціаторами демонтажу барельєфа стали члени Національного корпусу.