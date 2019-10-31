Польская церковь отказалась признавать ПЦУ

Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (РБК-Украина)

Польская церковь заявила, что автокефалия не должна опираться на "раскольников"

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) не изменила позицию по Православной церкви Украины, и фактически подтвердила отказ в ее признании. Об этом говорится в сообщении ПАПЦ по итогам Собора архиепископов в Варшаве.

Сообщается, что Польская церковь поддерживает автокефалию ПЦУ, которая "опирается на догматически-канонические нормы, а не действия раскольников".

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников. Отступники от науки святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм, поскольку это нарушает евхаристическое единство православия", - говорится в заявлении Польской церкви.

Напомним, ранее сообщалось, что Греческая церковь отправила официальное письмо о признании ПЦУ. В частности, в письме отмечается, что теперь что между церквями нет никаких преград для евхаристического общения.

Ранее также стало известно, что Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви, которые признали Православную церковь Украины.