Рада одобрила закон Зеленского об ответственности за незаконное обогащение

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Законопроект возвращает уголовную ответственность на незаконное обогащение

Верховная рада Украины внедрила механизм гражданской конфискации коррупционных активов: ВР приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 259 парламентариев.

Закон предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.

Отметим, глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская рассказала об изменениях в проект ко второму чтению.

"Что предлагает этот законопроект ко второму чтению? Ответственность за незаконное обогащение предлагается установить в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн гривен превышают его законные доходы", - отметила парламентарий.

По ее словам, проект предусматривает механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 миллиона гривен.

"За наибольшие кражи будет уголовная ответственность, меньшие - гражданская конфискация... Механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда... прокуратура собирать доказательства, идти в суд, и только в том случае, если суд соглашается с представленными доказательствами, наступает гражданская конфискация", - подчеркнула нардеп.

Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, сумма необлагаемого минимума в рамках уголовного законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений устанавливается на уровне налоговой социальной льготы.

С января 2004 года при налогообложении вместо понятия необлагаемый минимум было введено понятие налоговая социальная льгота, которая распространяется только на доходы в форме заработной платы и ограничено в использовании. Размер налоговой социальной льготы составляет в 2019 году - 960,5 грн.

Напомним, 11 сентября Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении, документ поддержали 316 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, закон Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.

Стоит отметить, в начале октября сообщалось, что антикоррупционный комитет Верховной рады частично поддержал поправки к законопроекту президента Владимира Зеленского, которыми может быть снижен порог незаконного обогащения. Так, комитет частично поддержал несколько поправок, в которых говорилось о снижении порога незаконного обогащения до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан вместо 15 тысяч, как было в редакции первого чтения.