У Путина заявили, что даты нормандского саммита пока нет

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле опровергли информацию о саммите 15 ноября

Информация о проведении саммита "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности, согласованной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности.

"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.

Отметим, сегодня появилась информация о том, что встреча в нормандском формате может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Зеленский и Путин встретятся с глазу на глаз.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в нормандском формате. По его словам, встреча должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

"Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу урегулированию в целом", - заявил он.