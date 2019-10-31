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Дело Дубневича: опубликована схема хищений денег УЗ

Новости » Политика     31.10.2019 - 14:00
Дело Дубневича: опубликована схема хищений денег УЗ
Фото: Ярослав Дубневич (glavcom.ua)

НАБУ показало схему Дубневича, на которой он якобы заработал 93 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое расследует дело нардепа Ярослава Дубневича, опубликовало схему хищений средств "Укрзализныци". Материалы опубликованы на сайте НАБУ.

По данным следствия, Дубневич на посту главы парламентского комитета организовал схему и пролоббировал выделение средств УЗ на закупку стрелочной продукции, а затем с сообщниками организовал закупку по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

Дело Дубневича: опубликована схема хищений денег УЗ

Фото: схема Дубневича (nabu.gov.ua)

НАБУ считает, что Дубневич знал, что в Украине необходимую продукцию производит только Днепропетровский стрелочный завод, но вместо прямого контракта соучастники из "Укрзализныци" и этого завода обеспечили победу на торгах ООО "АРГО". Последняя компания закупила продукцию у завода через посредника - "Корпорацию КРТ", бенефициаром которой является Дубневич.

По данным следствия, Днепропетровский стрелочный завод продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн гривен, далее она была продана компании "АРГО" за 631,4 млн гривен, после чего УЗ приобрела товар за 637,9 млн гривен. При этом на самом деле УЗ получила стрелочную продукцию напрямую от завода.

Напомним, сегодня Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Ярослава Дубневича, а правоохранительные органы вручили ему подозрение.

Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, Дубневич причастен к хищению 93 млн гривен "Укрзализныци".

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