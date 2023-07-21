Черговий обстріл півдня України та нові санкції проти РФ: новини за 20 липня

Вчора, 20 липня 2023 року, окупанти вночі випустили по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе, обстріляли Одесу та Миколаїв. А США, Канада, Австралія, Британія та ЄС запровадили нові санкції проти РФ.

Війна Росії проти України: останні новини

Нічна атака. Росія випустила по 19 ракет та дронів: скільки вдалося збити

Росія вночі 20 липня випустила по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили.

Військові зазначають, що цієї ночі РФ зосередилася на південних регіонах. Окупанти випустили:

7 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр", імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків - південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Українські сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих цілей: два "Калібри", три крилаті ракети "Іскандер-К" та 13 "Шахедів".

Російські військові вже третій день поспіль атакували південь України. Зокрема, вони обстріляли Одесу та Миколаїв.

Через нічну російську атаку по Одесі загинув 21-річний чоловік.

"На жаль, внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий - охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження", - написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер також повідомив, що внаслідок атаки по місту постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.

У Миколаєві внаслідок нічної атаки росіян загинуло двоє людей. Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки.

Нові санкції проти РФ

Проти Росії вчора запровадили санкції декілька країн, а саме:

Україна може відмовитись від фіксованого курсу долара ще до кінця війни: від чого це залежить

Україна може відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара ще до закінчення війни, яку розв'язала Росія.

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук пояснив, що минулого тижня було оприлюднено версію стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Там зазначені передумови, на які НБУ звертає увагу, коли оцінює можливість повернення до гнучкого курсоутворення.

Зеленський попросив Шмигаля розглянути заміну Ткаченка

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Як розповів президент, зі Шмигалем було обговорено питання справедливості виділення бюджетних коштів.

"Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", - сказав Зеленський.

Голова МВС озвучив офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС

В результаті підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року на контрольованій урядом території загинула 31 людина.

"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області", - розповів голова МВС Ігор Клименко.

При цьому остаточної інформації щодо матеріальних втрат наразі немає. Підрахунок все ще триває.

"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема", - заявив він.

Успіх на кількох напрямках. Залужний розповів Міллі про контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Серед іншого, вони обговорили контрнаступ Збройних сил України.

Залужний детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

"Збройні сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни - Герої", - заявив головнокомандувач.

Україна через погрози РФ топити кораблі пообіцяла відповісти тим самим

Міністерство оборони України зробило заяву щодо руху кораблів у акваторії Чорного моря. Мова йде про судна, які курсують у порти РФ, або в ті, що знаходяться на окупованих територіях.

Як заявили у відомстві, Росія почала відкрито погрожувати цивільним суднам які перевозять продукти харчування з українських портів. В останні дні Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво.

Окрім цього у Міноборони зауважили, що доля крейсера "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

В Україну прибуло керівництво Ryanair: говорять про польоти у "Борисполі"

В Україну прибуло керівництво найбільшої авіакомпанії Європи Ryanair. Делегація проводить перемовини з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни.

До аеропорту Бориспіль прибуло найвище керівництво Ryanair - головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О'Лірі, головний виконавчий директор Ryanair DAC Едді Вілсон та комерційний директор Ryanair DAC Джейсон МакГіннес.

Поки пасажирські літаки в Україні не можуть літати, керівництво Ryanair до Борисполя доставила "Укрзалізниця".