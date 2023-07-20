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ЄС ще на півроку продовжив санкції проти РФ за вторгнення в Україну

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Брюссель, Четвер 20 липня 2023 14:32
ЄС ще на півроку продовжив санкції проти РФ за вторгнення в Україну Фото: ЄС ще на півроку продовжив санкції проти РФ (ЕС flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврораду.

Сьогодні, 20 липня, Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку, тобто до 31 січня 2024 року.

Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Також вони передбачають заборону на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і деяких нафтопродуктів з Росії в ЄС, відключення кількох російських банків від SWIFT, а також припинення діяльності в ЄС прокремлівських ЗМІ.

Коли ввели санкції

Вперше санкції ЄС проти Росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні. З 24 лютого 2022 року санкції були суттєво розширені. ЄС прийняв вже 11 пакетів обмежень у відповідь за збройну агресію РФ проти України.

Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з РФ.

Як повідомлялося, сьогодні Британія ввела санкції проти росіян, які пов'язані з ПВК "Вагнера".

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