США ввели нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили банки і не тільки

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 липня, запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Хто потрапив під обмеження

США запровадили санкції проти радника з корпоративного розвитку компанії "Яндекс" Олексія Кудріна і гендиректора "Алроси" Павла Мариничева.

Також до списку потрапили т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

Під обмеження потрапили:

громадянин Росії і громадянин КНДР Рим Ен Хьок, пов'язаний із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним;

перший заступник голови Мінпромторгу РФ Василь Осьмаков;

заступник міністра економічного розвитку Олексій Херсонцев;

гендиректор концерну "Калашников" Володимир Лепін;

заступник міністра енергетики Павло Снікарс;

перший заступник голови Міненерго РФ Павло Сорокін;

перший заступник міністра економічного розвитку РФ Ілля Торосов.

Які підприємства потрапили до санкційного списку США

Вашнгтон вів обмеження проти "Тінькофф банку", банків "Солідарність" і "Юністрім".

Також до чорного списку потрапили "Климовський спеціалізований патронний завод", "Казанський Державний Казенний Пороховий Завод", Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе, АТ "Курганприлад" і Центр лазерних систем і комплексів "Астрофізика".

Інші санкції

США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанія з Киргизстану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати готують санкції проти Киргизстану за допомогу Росії в обході низки економічних обмежень. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку.

Експорт Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком до вторгнення в Україну.