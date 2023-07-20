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США ввели нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили банки і не тільки

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Четвер 20 липня 2023 17:36
США ввели нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили банки і не тільки Фото: Прапор США (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 липня, запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Хто потрапив під обмеження

США запровадили санкції проти радника з корпоративного розвитку компанії "Яндекс" Олексія Кудріна і гендиректора "Алроси" Павла Мариничева.

Також до списку потрапили т.в.о. губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови ФСБ Сергій Корольов.

Під обмеження потрапили:

  • громадянин Росії і громадянин КНДР Рим Ен Хьок, пов'язаний із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним;
  • перший заступник голови Мінпромторгу РФ Василь Осьмаков;
  • заступник міністра економічного розвитку Олексій Херсонцев;
  • гендиректор концерну "Калашников" Володимир Лепін;
  • заступник міністра енергетики Павло Снікарс;
  • перший заступник голови Міненерго РФ Павло Сорокін;
  • перший заступник міністра економічного розвитку РФ Ілля Торосов.

Які підприємства потрапили до санкційного списку США

Вашнгтон вів обмеження проти "Тінькофф банку", банків "Солідарність" і "Юністрім".

Також до чорного списку потрапили "Климовський спеціалізований патронний завод", "Казанський Державний Казенний Пороховий Завод", Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе, АТ "Курганприлад" і Центр лазерних систем і комплексів "Астрофізика".

Інші санкції

США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанія з Киргизстану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати готують санкції проти Киргизстану за допомогу Росії в обході низки економічних обмежень. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку.

Експорт Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що уряд Канади сьогодні ввів нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

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