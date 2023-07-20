Австралія ввела санкції проти 35 російських організацій та 10 осіб

Австралія запровадила нові санкції проти 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, у тому числі російських міністрів і високопосадовців, а також старшого військового персоналу в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Вона зазначила, що обмеження введені у координації з міжнародними партнерами, щоб максимально вплинути на тих осіб та організації, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну.

Санкції спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема на:

Російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для збройних сил Росії

Російські суб'єкти, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів Арктики

Першого віце-прем'єра Росії Андрія Бєлоусова і віце-прем'єр Дмитра Чернишенка

Основні російські оборонні підприємства, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів і його генеральним директором

Білоруських високопосадовців, які загрожували суверенітету та територіальній цілісності України

Зазначається, що Австралія вже вжила заходів щодо стягнення збитків з Росії та наклала санкції на понад 1100 осіб та організацій, які підтримують вторгнення в Україну.

Вонг вкотре закликала Росію негайно вийти з України, а Білорусь припинити підтримувати війну країни-агресора.

Міністр додала, що у ряд Австралії непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Країна підтримує народ України, який продовжує виявляти надзвичайну мужність перед обличчям жорстокого вторгнення Росії та невпинних нападів на цивільну інфраструктуру.

Допомога Україні від Австралії

Австралія є однієї із найбільших країн, яка не входить до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання Україні.

Зокрема, Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster.

Зазначимо, що австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems уклала контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх систем дистанційного озброєння (RWS).

РБК-Україна також повідомляло, що уряд Австралії застосував санкції проти російських чиновників та близько 1000 фізичних та юридичних осіб РФ.

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