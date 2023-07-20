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Австралія ввела санкції проти 35 російських організацій та 10 осіб

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Четвер 20 липня 2023 08:27
Австралія ввела санкції проти 35 російських організацій та 10 осіб Фото: Австралія ввела санкції проти 35 російських організацій та 10 осіб (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Австралія запровадила нові санкції проти 35 організацій російського оборонного, технологічного та енергетичного секторів, а також 10 осіб, у тому числі російських міністрів і високопосадовців, а також старшого військового персоналу в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Вона зазначила, що обмеження введені у координації з міжнародними партнерами, щоб максимально вплинути на тих осіб та організації, які прямо чи опосередковано підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну.

Санкції спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, які мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема на:

  • Російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для збройних сил Росії
  • Російські суб'єкти, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів Арктики
  • Першого віце-прем'єра Росії Андрія Бєлоусова і віце-прем'єр Дмитра Чернишенка
  • Основні російські оборонні підприємства, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів і його генеральним директором
  • Білоруських високопосадовців, які загрожували суверенітету та територіальній цілісності України

Зазначається, що Австралія вже вжила заходів щодо стягнення збитків з Росії та наклала санкції на понад 1100 осіб та організацій, які підтримують вторгнення в Україну.

Вонг вкотре закликала Росію негайно вийти з України, а Білорусь припинити підтримувати війну країни-агресора.

Міністр додала, що уряд Австралії непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Країна підтримує народ України, який продовжує виявляти надзвичайну мужність перед обличчям жорстокого вторгнення Росії та невпинних нападів на цивільну інфраструктуру.

Допомога Україні від Австралії

Австралія є однієї із найбільших країн, яка не входить до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання Україні.

Зокрема, Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster.

Зазначимо, що австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems уклала контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх систем дистанційного озброєння (RWS).

РБК-Україна також повідомляло, що уряд Австралії застосував санкції проти російських чиновників та близько 1000 фізичних та юридичних осіб РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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