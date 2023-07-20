ЗСУ відбивають атаки на сході, а росіяни хочуть відновити положення на Запорізькому напрямку

Українські військові відбивають ворожі атаки на Авдіївському та Мар’їнському напрямках у той час, як російські окупанти намагаються відновити втрачене положення на Запорізькому напрямку.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначаються веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Протягом доби окупанти 17 разів атакував позиції українських військ. Окрім того, противник здійснив 564 обстріли, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

На Авдіївському напрямку українські бійці успішно відбили атаки ворога в районі Невельського - під щільним вогнем авіації та артилерії противника.

Тим часом росіяни завдали ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, попри російські авіаційні удари та вогонь артилерії, ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Загарбники здійснили обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне в Донецькій області.

На Запорізькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Вони здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1312 вогневих завдань.

Втрати росіян вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Наші бійці також знищили 15 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Водночас досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та дронів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

Ситуація на передовій

Українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине.

До того ж, у нацгвардії зазначали, що наші бійці "прогризають" російську оборону на Мелітопольському напрямку та не дають противнику повернутися на втрачені позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.